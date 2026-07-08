Overkapping achter huis in Eindhoven niet vergunningsplichtig

Een inwoner van Eindhoven heeft toestemming gekregen voor een overkapping achter zijn huis. Het college van burgemeester en wethouders besloot dat hiervoor geen vergunning nodig is.

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Het gaat om een woning aan de Roodkapje 108 in Eindhoven. De aanvraag werd beoordeeld als een bouwactiviteit en viel onder het ruimtelijk deel van de regels. Het besluit is op 6 juli 2026 verzonden.

De digitale versie van dit besluit is beschikbaar op de website van de gemeente Eindhoven en ligt ter inzage op het Inwonersplein, Stadhuisplein 1 in Eindhoven. Dit geldt vanaf twee dagen na de publicatiedatum tot het einde van de bezwaartermijn.