Vergunning verleend voor container bij woning in Eindhoven

De gemeente heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een container bij een woning aan de Poggenbeekstraat in Eindhoven.

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Het gaat om een aanvraag voor het tijdelijk gebruik van openbare ruimte bij een woning op Poggenbeekstraat 25. Het besluit is op 2 juli 2026 verzonden en de vergunning is verleend.

De container zal worden geplaatst op een locatie direct bij de woning. Dit soort aanvragen wordt vaak gedaan voor opslag of werkzaamheden en moet worden goedgekeurd om ervoor te zorgen dat het gebruik van de openbare ruimte veilig en volgens de regels verloopt.