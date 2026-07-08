Advertentie
Evenementenaanvraag voor Oirschotsedijk in Eindhoven
Vandaag om 10:24
Op Oirschotsedijk 9 in Eindhoven is een evenementenaanvraag ingediend voor 29 augustus.
De gemeente Eindhoven heeft een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning. Het evenement staat gepland op zaterdag 29 augustus 2026 en de locatie is Oirschotsedijk 9. De aanvraag is op 4 juli 2026 binnengekomen.
De vergunningaanvraag is op dit moment alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie