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Woning aan Thijmstraat tijdelijk verhuurd onder Leegstandwet

Vandaag om 10:24

De woning aan de Thijmstraat 7 in Eindhoven mag tijdelijk verhuurd worden volgens de Leegstandwet. Het besluit hierover is op 6 juli 2026 genomen.

Gevonden voor jou

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor tijdelijke verhuur van een woning aan de Thijmstraat 7. Dit gebeurt onder de regels van de Leegstandwet, die bedoeld is om leegstand tegen te gaan en woonruimte beschikbaar te houden.

Het besluit is twee dagen geleden verzonden. Het adres valt onder de categorie 'adressering en gebruik' en de vergunning is verleend. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken. De werking van het besluit blijft echter van kracht, tenzij een voorzieningenrechter anders beslist.

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