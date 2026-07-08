Taxi Centrum Eindhoven voegt chauffeur toe

Stichting Taxi Centrum Eindhoven heeft toestemming gekregen om een nieuwe chauffeur toe te voegen. Het besluit geldt voor het adres Stationsplein nabij nummer 3 in Eindhoven en is op 6 juli 2026 verzonden.

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De aanvraag van Stichting Taxi Centrum Eindhoven betreft een uitbreiding van het aantal chauffeurs binnen de Toegelaten Taxi Organisaties (TTO). Het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving heeft deze aanvraag goedgekeurd.

Het besluit is gekoppeld aan zaaknummer EHV-ZP2023-003754-012 en geldt voor het Stationsplein nabij nummer 3 in Eindhoven. Hiermee kan het taxi-organisatie haar dienstverlening uitbreiden op deze locatie.