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Evenement Brainport Development 20 jaar in Eindhoven

Vandaag om 10:24

Op 10 september viert Brainport Development haar 20-jarig bestaan in Eindhoven.

Gevonden voor jou

De festiviteiten vinden plaats op het Gloeilampenplantsoen aan de Achtseweg Zuid. Voor het evenement is op 2 juli een aanvraag ingediend voor een evenementenvergunning.

De aanvraag is officieel geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-006211. Het betreft een kennisgeving; er is nog geen mogelijkheid tot bezwaar.

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