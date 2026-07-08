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Evenement Brainport Development 20 jaar in Eindhoven
Vandaag om 10:24
Op 10 september viert Brainport Development haar 20-jarig bestaan in Eindhoven.
De festiviteiten vinden plaats op het Gloeilampenplantsoen aan de Achtseweg Zuid. Voor het evenement is op 2 juli een aanvraag ingediend voor een evenementenvergunning.
De aanvraag is officieel geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-006211. Het betreft een kennisgeving; er is nog geen mogelijkheid tot bezwaar.
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