Bomenkap aan Willem Klooslaan in Eindhoven goedgekeurd

Het kappen van twee bomen aan de Willem Klooslaan in Eindhoven is goedgekeurd. Het besluit werd op 2 juli 2026 verzonden door het college van burgemeester en wethouders.

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Het gaat om twee bomen op het adres Willem Klooslaan 54 in Eindhoven. De vergunning voor het kappen is verleend en het besluit ligt vanaf 4 juli 2026 digitaal ter inzage op de website van de gemeente Eindhoven. Ook is het besluit in te zien op het Inwonersplein in het stadhuis van de stad.

Het besluit betekent dat de bomen mogen worden verwijderd, ondanks de oranje reden die bij de aanvraag is vermeld. Dit duidt vaak op een specifieke reden voor het kappen, zoals veiligheid of onderhoud. Er kunnen geen bezwaren meer worden ingediend, omdat dit het besluit niet tegenhoudt.