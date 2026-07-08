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Containers mogen geplaatst worden aan Lichtstraat in Eindhoven

Vandaag om 10:24

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van twee containers bij Lichtstraat 73. Het besluit is op 2 juli 2026 verzonden.

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De aanvraag voor het gebruik van de openbare ruimte aan Lichtstraat 73 in Eindhoven is goedgekeurd. Het gaat om het plaatsen van twee containers op die locatie. Deze toestemming valt onder de zogenoemde flitsvergunningen, bedoeld voor snel te regelen zaken zoals containers en steigers.

Het besluit is op 2 juli 2026 verzonden door de afdeling Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. Het zaaknummer van de aanvraag is EHV-ZP2026-005712.

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