Vergunning verleend voor container op Volderhof in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een container aan de Volderhof. Het besluit is op 3 juli verstuurd.

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De aanvraag voor het gebruik van de openbare ruimte aan de Volderhof in Eindhoven is goedgekeurd. Het gaat om een zogenaamde flitsvergunning, bedoeld voor het tijdelijk plaatsen van bijvoorbeeld een container of steiger.

Het besluit is verzonden op 3 juli 2026. Wie direct betrokken is bij deze zaak kan binnen zes weken na deze datum bezwaar maken. Dit heeft echter geen invloed op de uitvoering van het besluit.