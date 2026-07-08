Kunstwerk Willemsveen krijgt plek in Asten

De gemeente Asten wil Stichting Dorpsoverleg Heusden toestemming geven om een kunstwerk te plaatsen op een groenstrook bij de Meijelseweg en Peelweg.

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Het kunstwerk Willemsveen verwijst naar een dorp dat in de vorige eeuw werd gepland, maar nooit werd gebouwd. Met het kunstwerk wil de stichting dit bijzondere onderdeel van de lokale geschiedenis zichtbaar maken voor bewoners en bezoekers.

De plek waar het kunstwerk moet komen, ligt in het gebied waar Willemsveen oorspronkelijk gepland was. Het gaat om een groenstrook die momenteel openbaar gebied is. Volgens de gemeente zal de plaatsing van het kunstwerk geen gevolgen hebben voor het onderhoud, de verkeersveiligheid of andere gemeentelijke functies.

Er zijn geen andere partijen bekend die deze locatie willen gebruiken of een vergelijkbaar initiatief willen uitvoeren. Daarom is de stichting volgens de gemeente de aangewezen organisatie om dit kunstwerk te realiseren.