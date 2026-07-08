Grond wordt afgegraven bij hoofdentree Efteling

De Efteling heeft toestemming gekregen om grond af te graven bij de hoofdentree aan de Europalaan in Kaatsheuvel. Het besluit is afgelopen maandag bekendgemaakt.

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De werkzaamheden vinden plaats nabij de ingang van het attractiepark, op het adres Europalaan 1, 5171 KW Kaatsheuvel. Het gaat om het afgraven van grond, een proces waarbij bodem wordt verwijderd. Dit kan nodig zijn voor bijvoorbeeld aanleg of verbetering van infrastructuur.

De vergunning is verleend en op maandag 6 juli 2026 verzonden. De locatie is geregistreerd onder verzoeknummer 2026041200257.