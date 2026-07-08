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Beslistermijn verlengd voor woningbouw in De Moer
Vandaag om 10:27
De gemeente heeft de beslistermijn voor een vrijstaande woning aan Lobelia in De Moer met zes weken verlengd.
Burgemeester en wethouders hebben besloten om meer tijd te nemen voor het beoordelen van een aanvraag voor een vrijstaande woning aan Lobelia in De Moer. De aanvraag betreft kavel 57, sectie Q, nummer 1124 en is geregistreerd onder nummer 0809Z2608816.
Door deze verlenging wordt de oorspronkelijke termijn met zes weken uitgebreid. Dit geeft de gemeente meer ruimte om de aanvraag zorgvuldig te behandelen.
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