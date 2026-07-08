Rectificatie: bouwlocatie woning in De Moer aangepast

De gemeente heeft een fout in een vergunning voor een woning in De Moer rechtgezet. De juiste locatie is Lobelia ong., kavel 61, sectie Q, nummer 1128.

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Op 30 juni 2026 werd een vergunning gepubliceerd voor de bouw van een vrijstaande woning met bijgebouw in De Moer. Daarbij was de locatie onjuist vermeld. Dit is nu gecorrigeerd naar Lobelia ong., kavel 61, perceel sectie Q, nummer 1128.

De oorspronkelijke publicatie is te vinden in het Gemeenteblad van 2026 onder nummer 310467. De rectificatie is verzonden op 26 juni 2026 en heeft nummer 0809Z2608694.