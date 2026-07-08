Uitbreiding sierbestratingsbedrijf Loon op Zand krijgt groen licht

Burgemeester en wethouders van Loon op Zand hebben een ontwerpbesluit genomen voor de uitbreiding van een sierbestratingsbedrijf aan de Kasteellaan 22. Vanaf vandaag ligt het besluit zes weken ter inzage.

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Het sierbestratingsbedrijf aan de Kasteellaan 22 in Loon op Zand mag mogelijk worden uitgebreid. Burgemeester en wethouders hebben een ontwerpbesluit genomen om hiervoor een omgevingsvergunning te verlenen.

De aanvraag en bijbehorende stukken zijn vanaf woensdag 8 juli 2026 zes weken lang in te zien in Het Klavier aan het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel. Gedurende deze periode kunnen betrokkenen hun mening geven over het besluit, zowel schriftelijk als mondeling.