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Vergunningsaanvraag voor dakkapel in Kaatsheuvel
Vandaag om 10:27
Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel aan de zijkant van een woning aan de Burgemeester van Erplaan in Kaatsheuvel.
De aanvraag betreft het adres Burgemeester van Erplaan 1 in Kaatsheuvel. Het gaat om een dakkapel die aan de zijkant van de woning geplaatst zal worden.
De aanvraag is op maandag 3 juli 2026 ontvangen en wordt behandeld volgens de gebruikelijke procedure. Meer details over de voortgang van de aanvraag zijn nog niet bekend.
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