Padelhal krijgt tijdelijk toestemming in Kaatsheuvel

Er is toestemming verleend om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan voor een padelhal aan de Jan de Rooijstraat 49 A in Kaatsheuvel. Het besluit is op 6 juli 2026 verzonden.

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De vergunning maakt het mogelijk om een padelhal te openen op het adres Jan de Rooijstraat 49 A in Kaatsheuvel. Het bestemmingsplan wordt hiervoor tijdelijk aangepast. Padel is een sport die lijkt op een mix van tennis en squash.

Het besluit om de vergunning te verlenen is op 6 juli 2026 verzonden. Het gaat om een tijdelijke afwijking van de regels voor dit specifieke project. Hierdoor kan de padelhal binnenkort in gebruik worden genomen.