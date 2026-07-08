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Padelhal krijgt tijdelijk toestemming in Kaatsheuvel
Vandaag om 10:27
Er is toestemming verleend om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan voor een padelhal aan de Jan de Rooijstraat 49 A in Kaatsheuvel. Het besluit is op 6 juli 2026 verzonden.
De vergunning maakt het mogelijk om een padelhal te openen op het adres Jan de Rooijstraat 49 A in Kaatsheuvel. Het bestemmingsplan wordt hiervoor tijdelijk aangepast. Padel is een sport die lijkt op een mix van tennis en squash.
Het besluit om de vergunning te verlenen is op 6 juli 2026 verzonden. Het gaat om een tijdelijke afwijking van de regels voor dit specifieke project. Hierdoor kan de padelhal binnenkort in gebruik worden genomen.
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