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Vergunningsaanvraag voor aanpassing in-uitrit bij Kinkenpolder

Vandaag om 10:27

Er is een vergunningsaanvraag ingediend voor het veranderen van een in-uitrit bij de Kinkenpolder, vlakbij de fietsenstalling. Het verzoek is op 3 juli ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een wijziging aan de in-uitrit op locatie 2026070300823 in de Kinkenpolder, nabij de fietsenstalling. Dit soort vergunningen is nodig wanneer een in-uitrit wordt aangepast of opnieuw aangelegd.

Het verzoek is op 3 juli 2026 binnengekomen en wordt volgens de standaard procedure behandeld. Meer informatie is te vinden via officiële bekendmakingen.

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