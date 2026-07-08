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Vergunningsaanvraag voor aanpassing in-uitrit bij Kinkenpolder
Vandaag om 10:27
Er is een vergunningsaanvraag ingediend voor het veranderen van een in-uitrit bij de Kinkenpolder, vlakbij de fietsenstalling. Het verzoek is op 3 juli ontvangen.
De aanvraag betreft een wijziging aan de in-uitrit op locatie 2026070300823 in de Kinkenpolder, nabij de fietsenstalling. Dit soort vergunningen is nodig wanneer een in-uitrit wordt aangepast of opnieuw aangelegd.
Het verzoek is op 3 juli 2026 binnengekomen en wordt volgens de standaard procedure behandeld. Meer informatie is te vinden via officiële bekendmakingen.
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