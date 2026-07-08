Vergunning voor verandawoningen in Hoeven Bosvenne fase 1 verleend

De gemeente Halderberge heeft een vergunning verleend voor de bouw van tien verandawoningen in Hoeven, Bosvenne fase 1. Het besluit is op 25 juni verzonden.

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De nieuwe woningen komen aan de Aardbei 36 tot en met 54 (even nummers). Het project valt onder de categorie 'ruimtelijk bouwen'. Burgemeester en wethouders hebben de vergunning verleend onder zaaknummer 1380534.

Het project maakt deel uit van fase 1 van de ontwikkeling in Hoeven Bosvenne. Belangstellenden kunnen de verleende vergunning opvragen bij de gemeente Halderberge.