Toestemming voor 6 appartementen in Loon op Zand

Er is toestemming verleend voor het bouwen van zes appartementen aan de Kerkstraat 54 in Loon op Zand. Het besluit is op 6 juli 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De vergunning maakt het mogelijk om zes nieuwe appartementen te realiseren op het adres Kerkstraat 54 in Loon op Zand. Het project is goedgekeurd en volgt de standaard regels voor een omgevingsvergunning.

Het besluit is officieel bekendgemaakt en op 6 juli 2026 verzonden. Het adres Kerkstraat 54 ligt in het centrum van Loon op Zand.