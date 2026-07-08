Ondergrondse kabel voor Efteling bij Dodenauweg in Kaatsheuvel

De Efteling mag een ondergrondse kabel aanleggen bij de Dodenauweg in Kaatsheuvel. Dit is nodig om het elektriciteitsnetwerk van het attractiepark te verlengen.

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Het gaat om een vergunning voor de aanleg van een kabel op een locatie nabij Dodenauweg ongenummerd in Kaatsheuvel. De kabel is bedoeld om het bestaande elektriciteitsnetwerk van de Efteling uit te breiden.

De vergunning is op dinsdag 6 juli 2026 verzonden. Hiermee mag het attractiepark de werkzaamheden starten die nodig zijn om het netwerk te verbeteren.