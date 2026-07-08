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Verbouwing groepswoningen en behandelruimtes in Boxtel aangevraagd
Vandaag om 10:27
Op Schijndelseweg 1 in Boxtel is een vergunning aangevraagd voor het verbouwen van een appartementengebouw. Het gebouw zal worden aangepast voor groepswoningen en behandelruimtes.
De aanvraag is ingediend op 6 juli 2026. Het gaat om een technische bouwactiviteit waarbij het appartementengebouw geschikt wordt gemaakt voor zorgfuncties zoals groepswoningen en behandelruimtes.
Het inzien van de stukken is mogelijk via het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen via (073) 553 11 11 of een e-mail sturen naar [email protected].
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