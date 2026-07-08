Maatwerkvoorschriften voor opslag lithium in Helmond

Het logistiek bedrijf Kuehne+Nagel Logistics in Helmond heeft toestemming gekregen voor aangepaste regels bij de opslag van lithiumhoudende energiedragers. Het besluit is op 6 juli genomen door het college van burgemeester en wethouders.

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Het bedrijf aan de Sojadijk 4 had op 18 december vorig jaar een verzoek ingediend voor maatwerkvoorschriften. Deze aangepaste regels zijn specifiek afgestemd op de situatie rondom de opslag van lithiumhoudende energiedragers, zoals batterijen.

De officiële stukken en het besluit zijn zes weken lang in te zien via het digitale publicatieblad op www.officielebekendmakingen.nl. Het zaaknummer dat bij deze procedure hoort is Z-2026-007463.