Helmond wil voorkeursrecht Automotive Campus verlengen

De gemeente Helmond heeft voorgesteld om het voorkeursrecht op vier percelen aan de Oostzijde van de Automotive Campus met drie jaar te verlengen. Dit voorkeursrecht geeft de gemeente het recht om bij verkoop als eerste de grond te kopen. Hiermee wil Helmond ruimtelijke regie behouden in het gebied.

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Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders is bedoeld om de eerder tijdelijk ingestelde regeling definitief te maken. De betrokken percelen hebben samen een oppervlakte van 37.020 vierkante meter en zijn kadastraal geregistreerd onder sectie T met de nummers 7162, 7163, 7238 en 7328.

Volgens de gemeente is het huidige gebruik van de grond niet agrarisch, maar wel minder intensief dan de toekomstige bestemming. Het gebied is bedoeld voor activiteiten die aansluiten bij de Automotive Campus, zoals bedrijven, onderwijsinstellingen en voorzieningen voor start-ups en groeiende bedrijven.

De gemeenteraad zal binnen drie maanden besluiten over het voorstel om het voorkeursrecht definitief te maken. In de tussentijd hebben betrokkenen de mogelijkheid om hun mening over het plan te geven.