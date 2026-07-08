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Omgevingsvergunning voor zorgboerderij in Keent verleend

Vandaag om 10:27

Burgemeester en wethouders van Oss hebben een vergunning verleend voor een zorgboerderij aan de Hoogveldsestraat 7 A in Keent. Het betreft een aanpassing van het omgevingsplan. De vergunning is op 6 juli verstuurd.

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De eigenaar van Hoogveldsestraat 7 A mag het pand omzetten naar een zoogkoeienboerderij met een neventak voor zorg. De vergunning wijkt af van het huidige omgevingsplan, wat door het college van burgemeester en wethouders is goedgekeurd.

Daarnaast is er een melding gedaan voor veehouderijactiviteiten met schapen op hetzelfde adres. Deze melding is eerder ontvangen, op 23 oktober 2025, en valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Hiertegen kan geen bezwaar worden gemaakt.

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