Omgevingsvergunning verleend voor veehouderij in Lith

De gemeente Oss heeft een omgevingsvergunning verleend voor een veehouderij aan de Hertog Janstraat 46 in Lith. Het besluit, dat op 6 juli 2026 is genomen, omvat maatwerkregels voor geluid. Er zijn geen bezwaren ingediend tegen de eerdere ontwerpbeschikking.

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Het gaat om een vergunning voor het aanpassen van een veehouderij, waarbij ook specifieke geluidsvoorschriften zijn vastgesteld. De locatie bevindt zich aan de Hertog Janstraat 46 in Lith. Het besluit is ongewijzigd gebleven ten opzichte van de ontwerpbeschikking, aangezien er geen zienswijzen zijn ingediend.

Het besluit is vanaf 6 juli 2026 in werking getreden. Tot en met 19 augustus 2026 kunnen de stukken worden ingezien via www.officielebekendmakingen.nl. Voor vragen over het besluit kan contact worden opgenomen met de gemeente Oss.