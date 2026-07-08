Kermis Peperstraat Oss krijgt vergunning voor augustus

De kermis in de Peperstraat in Oss heeft een vergunning gekregen. Het evenement vindt plaats van donderdag 14 tot en met maandag 18 augustus 2026.

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De gemeente Oss heeft besloten een vergunning te verlenen voor de kermis in de Peperstraat en het Peperpleintje. Het besluit is genomen op 6 juli en dezelfde dag verzonden.

De kermis valt onder de categorie A-evenementen, wat betekent dat het een relatief kleinschalig evenement is. Het kenmerk van de vergunning is CLZ-00020332.