Ontheffing Zondagswet aangevraagd voor wedstrijd in Oss

De burgemeester van Oss heeft een aanvraag ontvangen voor een ontheffing van de Zondagswet. Het gaat om een koppelwedstrijd voor ouder en kind bij Vijver de Klimspin aan de Inlaat 4. De aanvraag is op 1 juli ingediend.

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De koppelwedstrijd ouder-kind staat gepland bij Vijver de Klimspin in Oss. Voor deze activiteit is een ontheffing van de Zondagswet nodig, zodat het evenement op zondag kan plaatsvinden. Het is nog niet bekend of de ontheffing wordt verleend.

De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk CLZ-00024727. Belangstellenden kunnen de stukken bekijken op afspraak via de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving van de gemeente Oss. Afspraakmogelijkheden zijn op werkdagen tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.