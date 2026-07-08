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Vergunning verleend voor bomenkap bij Lithoijen en Oss

Vandaag om 10:27

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor het kappen van bijzondere bomen bij de Oijense Bovendijk in Lithoijen en twee locaties in Oss. De vergunning is op 6 juli 2026 verstuurd.

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De vergunning betreft het kappen van bijzondere bomen bij de Oijense Bovendijk in Lithoijen, nabij Nieuwe Hescheweg 98 en Fratershof 12 in Oss. Het document is verzonden door de gemeente Oss en heeft kenmerk CLZ-00024438.

De vergunning treedt pas in werking vier weken na de verzending, en tot die tijd mag er geen uitvoering aan worden gegeven. Belanghebbenden kunnen de stukken inzien op afspraak via de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving.

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