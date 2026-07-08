Vergunningsaanvraag voor tuinhuis in Eersel

In Eersel is een vergunningsaanvraag ingediend voor het plaatsen van een tuinhuis aan de Dreef.

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De gemeente Eersel heeft op 2 juli een aanvraag ontvangen voor een vergunning om een tuinhuis te plaatsen aan Dreef 19. Het gaat om een omgevingsvergunning, waarmee toestemming wordt gevraagd om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen.

De gemeente verwacht binnen acht weken een besluit te nemen over de aanvraag. Als de vergunning wordt goedgekeurd, wordt dat bekendgemaakt en zijn de documenten in te zien. Op dit moment is reageren op de aanvraag nog niet mogelijk.