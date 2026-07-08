Recht van opstal voor transformatorhuisje in Knegsel

De gemeente Eersel is voornemens een recht van opstal te vestigen op gemeentegrond aan Sneidershoek 2 in Knegsel. Het perceel zal worden gebruikt voor een transformatorhuisje van netbeheerder Enexis.

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Het gaat om een perceel van 23 vierkante meter met de kadastrale kenmerken gemeente Eersel, sectie M, nummer 637. Enexis heeft aangegeven interesse te hebben in het stuk grond voor de bouw van een transformatorhuisje, dat noodzakelijk is voor de energievoorziening.

De gemeente geeft hiermee uitvoering aan het Didam-arrest, waarin is bepaald dat gemeenten bij verkoop of het verlenen van beperkte rechten op onroerende zaken mededingingsruimte moeten bieden. In dit geval is de gemeente van mening dat er slechts één geschikte partij is, gezien de wettelijke taak van netbeheerders om dergelijke voorzieningen te realiseren.

Met de vestiging van het recht van opstal draagt de gemeente bij aan de energie-infrastructuur en dient het algemeen belang. De publicatie is op 8 juli 2026 bekendgemaakt.