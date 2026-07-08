Rijsbergen: aanvraag voor verbouwing loods naar nachtverblijven

De gemeente Zundert heeft een aanvraag ontvangen om een loods aan de Ritseweg 2 in Rijsbergen te verbouwen naar drie nachtverblijven.

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Op 2 juli 2026 heeft de gemeente Zundert de aanvraag geregistreerd. Het gaat om een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit op het adres Ritseweg 2, 4891 SR Rijsbergen. De aanvraag is ingediend onder zaaknummer 0879ZV202600818.

De aanvraag is bedoeld om de loods uit te breiden en geschikt te maken voor drie nachtverblijven. Het betreft een technische bouwactiviteit. Voor wie meer wil weten, is het mogelijk om de aanvraag in te zien na telefonisch contact met het team vergunningen van de gemeente Zundert.