Nieuwe bedrijfsloods gepland in Rijsbergen

De gemeente Zundert heeft een aanvraag ontvangen voor een bedrijfsloods op Klein Oekelsestraat 5 in Rijsbergen. Het gaat om bouw en afwijking van regels.

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Op 2 juli heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Het plan is om een nieuwe bedrijfsloods te bouwen aan de Klein Oekelsestraat 5 in Rijsbergen.

De aanvraag omvat twee onderdelen: een bouwactiviteit en het afwijken van bestaande regels in het omgevingsplan. Het proces is nog in behandeling, waardoor er nog geen bezwaar of beroep mogelijk is. Inzage in de aanvraag is mogelijk via een afspraak met de gemeente Zundert.