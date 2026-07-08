De burgemeester van Zundert heeft een alcoholontheffing verleend voor Trekkertrek KPJ Rijsbergen op 2 juli. Het evenement vindt plaats op de Tiggeltsebergstraat in Rijsbergen.

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De ontheffing is verleend op basis van artikel 35 van de Alcoholwet. Deze toestemming geldt specifiek voor het evenement Trekkertrek KPJ Rijsbergen 2026, dat georganiseerd wordt op de locatie Tiggeltsebergstraat nabij nummer 3.

Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600414. Inwoners die vragen hebben over het besluit kunnen contact opnemen met de gemeente Zundert. Het volledige besluit is in te zien door een aanvraag te doen via e-mail of telefonisch.