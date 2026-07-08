Verbouwing van kantine in Zundert aangevraagd

De gemeente Zundert heeft een aanvraag ontvangen om de kantine aan de Akkermolenweg te verbouwen. De aanvraag is op 3 juli ingediend.

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Op 3 juli heeft de gemeente Zundert een aanvraag geregistreerd voor het verbouwen van de kantine aan de Akkermolenweg 11 in Zundert. De aanvraag betreft een technische bouwactiviteit en is geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600823.

Het doel van de publicatie is om omwonenden te informeren over de aanvraag. Bezwaar maken of beroep indienen is pas mogelijk zodra er een beslissing is genomen over de vergunning. Wie de aanvraag wil inzien, kan telefonisch een afspraak maken met het vergunningenteam van de gemeente.