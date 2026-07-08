Veehouderij in Wuustwezel vraagt vergunning voor wijzigingen

Het bedrijf Griet Van den Bergh heeft een vergunning aangevraagd om een veehouderij aan Kleinenberg 26 in Wuustwezel te wijzigen. De aanvraag wordt van 24 juni tot en met 23 juli onderzocht.

Gevonden voor jou

Bij de gemeente Wuustwezel loopt een openbaar onderzoek naar de geplande wijzigingen van een veehouderij. Het dossier is aangevraagd door Griet Van den Bergh en heeft betrekking op het adres Kleinenberg 26. Gedurende de onderzoekstermijn kunnen betrokkenen hun mening, opmerkingen of bezwaren kenbaar maken.

Het dossier is in te zien bij de gemeentelijke dienst omgeving op Gemeentepark 1, Wuustwezel. Hiervoor dient een afspraak te worden gemaakt. Het onderzoek duurt tot en met 23 juli 2026.