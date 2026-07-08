Gewonde in auto in Tilburg gevonden

In een auto aan de Huibevendreef in Tilburg is woensdagochtend een zwaargewond persoon aangetroffen. De politie laat woensdagmiddag na onderzoek weten dat het niet om een misdrijf lijkt te gaan.

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Het incident gebeurde op een parkeerplaats. Rond de parkeerplaats zit een Japans restaurant, een frietzaak, een Italiaans restaurant, een carwash en een tankstation.

De zaken waren woensdagochtend gesloten, maar kunnen woensdagmiddag weer openen. Agenten stonden woensdagochtend met kogelwerende vesten op de parkeerplaats. Agenten van de Forensisch Opsporing van de politie deden onderzoek. Volgens de politie lijkt het niet om een misdrijf te gaan en waren er geen andere voertuigen of personen bij betrokken.

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De schietpartij vond plaats op de parkeerplaats van een Japans restaurant (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).