Gewonde in auto in Tilburg gevonden, kogelgaten in het raam van Tesla

In een auto aan de Huibevendreef in Tilburg is woensdagochtend een zwaargewond persoon aangetroffen. In het raam van de Tesla zitten kogelgaten. De politie heeft een vuurwapen gevonden.

De frietzaak laat op Facebook weten dat zij woensdag niet open kunnen, omdat niemand het terrein op mag. Zij hopen later vandaag wel open te gaan.

Het incident gebeurde op een parkeerplaats. Rond de parkeerplaats zit een Japans restaurant, een frietzaak, een Italiaans restaurant, een carwash en een tankstation.

Zaken gesloten

De eigenaar van het Japanse restaurant werd vanochtend gebeld over de vondst van de gewonde persoon. Ze is nog niet bij de zaak geweest, omdat deze de hele ochtend gesloten was. De eigenaar is wel voornemens om de zaak later vandaag te openen.

Een Italiaans restaurant vlakbij laat weten dat het niet bij hen op de parkeerplaats is gebeurd. De eigenaar was woensdagochtend niet in de zaak toen er een traumahelikopter landde om het slachtoffer te helpen. Hij hoopt dat het restaurant gewoon om vijf uur kan openen. "Maar de politie moet wel goed hun werk kunnen doen", zegt de eigenaar.

Agenten staan met kogelwerende vesten op de parkeerplaats. Agenten van de Forensisch Opsporing van de politie doen onderzoek. Een woordvoerder laat weten dat alle scenario's open worden gehouden.

Het is niet bekend of het slachtoffer een man of een vrouw is.