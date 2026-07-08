Helenahoeve in De Heen krijgt woonbestemming

De gemeente Steenbergen heeft een vergunning afgegeven voor het aanpassen van de bestemming van een perceel aan Helenahoeve 2 in De Heen. Het terrein mag voortaan gebruikt worden voor wonen in plaats van groen.

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Het besluit over de omgevingsvergunning werd op 6 juli 2026 genomen en dezelfde dag naar de aanvrager gestuurd. Het perceel in De Heen krijgt hiermee officieel een woonbestemming.

De vergunning heeft betrekking op de locatie Helenahoeve 2, 4655 AN. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 0851Z260500000926.