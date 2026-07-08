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Vergunning aangevraagd voor uitbreiding terras in Steenbergen

Vandaag om 10:33

In Steenbergen is een vergunning aangevraagd voor het uitbreiden van een terras.

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De gemeente Steenbergen heeft op 4 mei 2026 een verzoek ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het uitbreiden van het terras aan de achterzijde van een woning aan de Oost-Havendijk 8. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 0851Z260700000084.

De gemeente laat weten dat het besluit over deze vergunning later bekend wordt gemaakt. Op dit moment kunnen de stukken nog niet worden ingezien en is bezwaar maken niet mogelijk.

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