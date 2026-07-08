Omgevingsvergunning voor uitbreiding elektriciteitsstation in Dinteloord

De gemeente Steenbergen heeft toestemming verleend voor de uitbreiding van het elektriciteitsstation aan Symbiose 11 in Dinteloord.

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Op 6 juli 2026 heeft de gemeente Steenbergen een besluit genomen over een omgevingsvergunning. Het gaat om een uitbreiding van het 150/20 kV elektriciteitsstation op het perceel aan Symbiose 11. Dit besluit betreft een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, oftewel een afwijking van het geldende bestemmingsplan.

De vergunning is op dezelfde dag naar de aanvrager gestuurd en geregistreerd onder nummer 0851Z260500000002. Het elektriciteitsstation is bedoeld om het energienetwerk in de regio te versterken.