Nieuwe verordening jeugdhulp van kracht in Steenbergen

De gemeenteraad van Steenbergen heeft de nieuwe Verordening Jeugdhulp vastgesteld, die op 1 juli 2026 in werking is getreden. Deze regels bepalen hoe jeugdhulp wordt georganiseerd en gefinancierd.

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De verordening stelt onder meer regels voor individuele voorzieningen zoals pleegzorg, crisiszorg en woonzorg, en bepaalt hoe persoonsgebonden budgetten (pgb’s) worden toegekend en beheerd. Daarnaast richt de verordening zich op het voorkomen van misbruik en het waarborgen van kwaliteit bij jeugdhulpaanbieders.

Een belangrijk uitgangspunt is dat ouders en het sociale netwerk eerst zelf verantwoordelijk zijn voor het ondersteunen van jeugdigen, tenzij dit niet voldoende is. De nieuwe regels vervangen de verordening uit 2019, maar lopende voorzieningen blijven geldig totdat er een nieuw besluit is genomen. De gemeente Steenbergen streeft naar een efficiënte en transparante uitvoering van de Jeugdwet.