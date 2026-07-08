Vergunning aangevraagd voor plaggen van Mispeleindsche Heide

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaggen van de Heide aan de Mispeleindsche Heide in Lage Mierde. De gemeente Reusel-De Mierden heeft de aanvraag op 3 juli ontvangen en neemt daarover binnen acht weken een besluit.

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Het plaggen van heide betekent dat de bovenste laag van de grond wordt verwijderd. Dit wordt vaak gedaan om de natuur te herstellen of te onderhouden. De gemeente Reusel-De Mierden heeft deze aanvraag geregistreerd onder kenmerk 16676522.

Op dit moment ligt de aanvraag niet ter inzage en is het nog niet mogelijk om hierop te reageren. Als de vergunning wordt verleend, zal de gemeente een nieuw bericht publiceren met meer details. Voor algemene vragen over vergunningen kan contact worden opgenomen via e-mail.