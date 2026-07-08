Advocaat Zes van Breda: 'Veroordeelden hebben niets met de moord te maken'

De rechtszaak tegen de Zes van Breda is uitgelopen op een rechterlijke dwaling, vindt advocaat Geert-Jan Knoops. Hij vertelt woensdagochtend op NPO Radio 1 dat er door nieuw DNA-onderzoek geen ruimte meer is voor twijfel: de zes veroordeelden hebben niets te maken met de roofmoord op Oma Mok in een Chinees-Indisch restaurant in Breda.

Tim Mui Cheung, ook wel 'Oma Mok' genoemd, werd in juli 1993 na een overval dood gevonden op de vloer van restaurant Peacock. Drie mannen en drie vrouwen werden opgepakt en veroordeeld tot een gevangenisstraf. Dinsdag werd bekend dat de rechtszaak opnieuw moet worden behandeld, omdat nieuwe DNA-gegevens een ander licht op de zaak werpen. "Tussen 2023 en 2025 is er op ons verzoek nieuw DNA-onderzoek gedaan", vertelt Knoops woensdag in het NOS Radio 1 journaal. "Het DNA-bewijs is zo sterk dat je er niet meer omheen kunt dat deze mensen naar alle waarschijnlijkheid onschuldig zijn." Vijf DNA-sporen gevonden

Op meerdere plekken rond het slachtoffer zou hetzelfde onbekende DNA-profiel zijn gevonden. "Het gaat om in totaal vijf sporen", zegt Knoops. "Er is een haar gevonden op de broek van het slachtoffer die afkomstig zou zijn van een Zuidoost-Aziatische man. Daarnaast zijn er bloedsporen gevonden op het T-shirt en een handdoek die veertig centimeter van het lichaam van het slachtoffer lag."