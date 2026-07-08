Advocaat Zes van Breda: 'Veroordeelden hebben niets met de moord te maken'
De rechtszaak tegen de Zes van Breda is uitgelopen op een rechterlijke dwaling, vindt advocaat Geert-Jan Knoops. Hij vertelt woensdagochtend op NPO Radio 1 dat er door nieuw DNA-onderzoek geen ruimte meer is voor twijfel: de zes veroordeelden hebben niets te maken met de roofmoord op Oma Mok in een Chinees-Indisch restaurant in Breda.
Tim Mui Cheung, ook wel 'Oma Mok' genoemd, werd in juli 1993 na een overval dood gevonden op de vloer van restaurant Peacock. Drie mannen en drie vrouwen werden opgepakt en veroordeeld tot een gevangenisstraf. Dinsdag werd bekend dat de rechtszaak opnieuw moet worden behandeld, omdat nieuwe DNA-gegevens een ander licht op de zaak werpen.
"Tussen 2023 en 2025 is er op ons verzoek nieuw DNA-onderzoek gedaan", vertelt Knoops woensdag in het NOS Radio 1 journaal. "Het DNA-bewijs is zo sterk dat je er niet meer omheen kunt dat deze mensen naar alle waarschijnlijkheid onschuldig zijn."
Vijf DNA-sporen gevonden
Op meerdere plekken rond het slachtoffer zou hetzelfde onbekende DNA-profiel zijn gevonden. "Het gaat om in totaal vijf sporen", zegt Knoops. "Er is een haar gevonden op de broek van het slachtoffer die afkomstig zou zijn van een Zuidoost-Aziatische man. Daarnaast zijn er bloedsporen gevonden op het T-shirt en een handdoek die veertig centimeter van het lichaam van het slachtoffer lag."
Het DNA blijkt bovendien van dezelfde man te zijn van wie eerder bloed werd gevonden bij de gokkast in de hal van het restaurant en op een muur. Bij de eerdere behandeling van de zaak werd dat bloedspoor niet gezien als DNA van de dader. "Deze vijf sporen sluiten de zes veroordeelden helemaal uit", zegt de advocaat stellig.
Van de Zes van Breda werd destijds geen enkel DNA in het restaurant gevonden. Knoops speculeert dat de man van wie het DNA is aangetroffen kort na de moord naar China is vertrokken.
Eerder al twee keer schuldig bevonden
De verdachten gingen in 1995 al in hoger beroep en in 2012 werd het hele proces al eens overgedaan. Ook toen kwam de rechter tot dezelfde conclusie: de zes waren schuldig.
Dat betekent volgens Knoops niet dat deze nieuwe zogenoemde herziening kansloos is. "Met de nieuwe DNA-technieken is nog een keer uitgesloten dat deze zes veroordeelden iets met het delict te maken kunnen hebben."
Volgens de advocaat was er bovendien tijdens de eerdere rechtszaken al twijfel over de veroordelingen. "Wat ons betreft is dit dan ook een rechterlijke dwaling. Vergeet niet: het leven van deze zes mensen heeft in het teken gestaan van een onterechte veroordeling. Een van hen, Jane H., is mede daardoor ernstig ziek geworden en heeft er psychisch enorm onder geleden."
Veroordeelden willen eerherstel
De veroordeelden willen eerherstel, zegt Knoops. "Ze staan nu te boek als mensen die een ander hebben vermoord. Dat heeft hun leven ernstig geraakt."