Rijdende voetbalrobots TU/e opnieuw wereldkampioen: 'Het was wel spannend'
Het Nederlands elftal vloog al vroeg uit het WK, maar de voetbalrobots van de TU Eindhoven deden het een stuk beter. Het team kroonde zich in het Zuid-Koreaanse Incheon voor de negende keer tot wereldkampioen tijdens de RoboCup. In de finale versloegen de Eindhovenaren de Franse Robot Club Toulon met 14-2.
Hoewel de uitslag anders doet vermoeden, was de finale volgens teamlid Jette Bruurs allesbehalve eenvoudig. "Het was spannend", zei ze woensdagochtend in radioprogramma KEIgoeiemorgen!.
De Eindhovenaren hadden eigenlijk een andere tegenstander verwacht dan Toulon. "Die hebben de laatste dagen wel flinke stappen gemaakt en gingen op zoek naar onze zwakke punten en daar probeerden ze op in te spelen", vertelt Jette. "Dus het was alsnog wel spannend."
Ruime voorsprong voor rust
Toch bouwde het team al voor rust een ruime voorsprong op. "Er kon gelukkig niet veel meer misgaan." Na het laatste fluitsignaal overheerste vooral de opluchting. "We zijn bijna tien keer wereldkampioen."
Volgens Jette is de sfeer tijdens de RoboCup bijzonder. De deelnemende teams zien elkaar niet alleen als concurrenten, maar werken ook samen aan de ontwikkeling van de technologie. "We willen dat de ontwikkeling zo snel mogelijk gaat, dus we delen ook alles met elkaar. Ieder team kan zowel onze software als hardware inzien."
Naast de titel in de klasse met rijdende robots deed het TU/e-team dit jaar voor het eerst mee aan de humanoid-competitie, met mensachtige robots die op twee benen lopen. Daar strandden de Eindhovenaren in de voorrondes.
Focus verschuift naar humanoid-robots
Het is misschien wel de laatste keer dat de Eindhovenaren kampioen werden met de rijdende robots. Die klasse verdwijnt namelijk vanaf 2027 van het programma. Of de Eindhovenaren volgend jaar nog meedoen in die categorie is nog niet bekend. "Want uiteindelijk willen we allemaal over naar die humanoid-robots. Daar gaat nu ook onze focus naar toe."
Volgens Jette is daar nog veel werk voor nodig. "We moeten voornamelijk losse dingen bij elkaar integreren. We proberen de dingen die we op de rijdende robots al gebruiken naar die menselijke robots te zetten. Dat geeft gewoon heel veel problemen."
Dat komt doordat de techniek anders is. De huidige robots rijden op wielen en schieten met een schietmechanisme. "Maar bij lopende robots gebruik je beide benen. De stabiliteit is dan alweer veel lastiger. Echt het samenbrengen moet nog een beetje gebeuren."