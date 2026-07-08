Rijdende voetbalrobots TU/e opnieuw wereldkampioen: 'Het was wel spannend'

Het Nederlands elftal vloog al vroeg uit het WK, maar de voetbalrobots van de TU Eindhoven deden het een stuk beter. Het team kroonde zich in het Zuid-Koreaanse Incheon voor de negende keer tot wereldkampioen tijdens de RoboCup. In de finale versloegen de Eindhovenaren de Franse Robot Club Toulon met 14-2.

Hoewel de uitslag anders doet vermoeden, was de finale volgens teamlid Jette Bruurs allesbehalve eenvoudig. "Het was spannend", zei ze woensdagochtend in radioprogramma KEIgoeiemorgen!. De Eindhovenaren hadden eigenlijk een andere tegenstander verwacht dan Toulon. "Die hebben de laatste dagen wel flinke stappen gemaakt en gingen op zoek naar onze zwakke punten en daar probeerden ze op in te spelen", vertelt Jette. "Dus het was alsnog wel spannend." Ruime voorsprong voor rust

Toch bouwde het team al voor rust een ruime voorsprong op. "Er kon gelukkig niet veel meer misgaan." Na het laatste fluitsignaal overheerste vooral de opluchting. "We zijn bijna tien keer wereldkampioen."