Personeelsbarbecue in Veghel officieel goedgekeurd

De gemeente Meierijstad heeft een melding voor een personeelsbarbecue aan de Molenstraat in Veghel geaccepteerd. Het evenement vond op 6 juli plaats.

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De burgemeester van Meierijstad heeft een melding voor een eenmalige personeelsbarbecue op het adres Molenstraat 36, Veghel, goedgekeurd. Het besluit werd op 6 juli 2026 verzonden.

De barbecue was een incidenteel feest en is geregistreerd onder zaaknummer IF-2026-3206. Het evenement vond plaats op dezelfde dag als het besluit.