Beslistermijn verlengd voor aanvraag Melvert 9 in Erp

De gemeente Meierijstad heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag aan Melvert 9 in Erp met zes weken verlengd. Het gaat om een wijziging van de bedrijfsfunctie en de toevoeging van twee mantelzorgwoningen.

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De aanvraag, met zaaknummer OW-2026-2404, betreft een afwijking van de regels in het omgevingsplan. Naast de wijziging van de bedrijfsfunctie, wordt ook toestemming gevraagd voor het plaatsen van twee mantelzorgwoningen op het adres Melvert 9 in Erp.

De verlenging van de termijn betekent dat de gemeente meer tijd nodig heeft om een besluit te nemen. Reageren op deze verlenging is niet mogelijk. Bezwaar maken kan pas nadat een definitief besluit is genomen.