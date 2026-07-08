Inrit en toegangspoort gepland in Sint-Oedenrode

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor het aanpassen van een inrit en het plaatsen van een toegangspoort op Corridor 7 in Sint-Oedenrode.

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De aanvraag, ingediend op 6 juli 2026, betreft een omgevingsvergunning voor het aanpassen van een bestaande inrit en het plaatsen van een toegangspoort. Het gaat om het adres Corridor 7, 5492HA Sint-Oedenrode.

De gemeente behandelt de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure. Binnen acht weken na ontvangst wordt een besluit genomen, tenzij er verlenging nodig is. Deze verlenging kan maximaal zes weken duren. Ook kan de termijn worden opgeschort als aanvullende informatie nodig is.