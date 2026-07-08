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Gemeente Meierijstad buigt zich over kap van boom in Veghel

Vandaag om 10:36

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen om een solitaire boom te kappen aan de Dalenstraat in Veghel. Het verzoek is op 3 juli ingediend en wordt volgens de gebruikelijke procedure behandeld.

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Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning met zaaknummer OW-2026-3248. De boom staat op een locatie aan de Dalenstraat met de postcode 5466 PM in Veghel.

De gemeente streeft ernaar binnen acht weken een besluit te nemen over de aanvraag. Deze termijn kan één keer worden verlengd met zes weken. Daarnaast kan de behandeling worden opgeschort als er extra informatie nodig is van de aanvrager.

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