Dakkapel aan voorzijde woning in Erp mag worden geplaatst

De gemeente Meierijstad heeft toestemming gegeven voor een dakkapel aan de voorgevel van een woning in Erp. Het besluit is op 6 juli 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning betreft het adres Schansoord 1 in Erp. De aanvraag gaat over het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van het huis. De gemeente heeft het besluit geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3128.

Het besluit is op 6 juli verstuurd. Wie meer wil weten over de aanvraag kan contact opnemen met de gemeente Meierijstad. Bij vragen wordt aangeraden dit zaaknummer te vermelden.