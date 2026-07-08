Vergunning verleend voor kappen van bomen aan Rueckertbaan in Tilburg

De gemeente Tilburg heeft toestemming gegeven voor het kappen van veertien bomen. Dit gebeurt in het kader van boomveiligheid en vindt plaats aan de Rueckertbaan en omgeving.

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Op 25 juni 2026 ontving de gemeente Tilburg een aanvraag voor een omgevingsvergunning om veertien bomen te kappen. De aanvraag is nu goedgekeurd. Het gaat om het vellen van houtopstanden in het gebied rondom de Rueckertbaan.

De bomen worden gekapt vanwege beheermaatregelen voor boomveiligheid. Hiermee wil de gemeente de veiligheid van de omgeving waarborgen. Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00008107.